Maluma представил новый клип (Видео)

Колумбийский певец Maluma (Хуан Ариас) презентовал музыкальное видео на свою новую песню Qué Chimba. Режиссером клипа выступил сам артист. Ролик создано из материалов, отснятых во время европейской части мирового тура Maluma "11:11" в поддержку одноименного альбома. Как заявляет певец, идея клипа Qué Chimba заключается в том, чтобы донести колумбийскую музыку до европейских улиц.