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Пятница, 10.04.2020

Снимались всей семьей: Twenty One Pilots выпустили новый клип (Видео)

Американский дуэт Twenty One Pilots презентовал новую песню Level of Concern, а также клип на нее. Это первая за два года оригинальная работа группы с момента релиза альбома Trench. В клипе снялись члены семей участников группы, в том числе новорожденная дочь Тайлера - Рози. В ролике музыканты в самоизоляции записывают музыку.
112.ua
Фото: twitter
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Музыка, Песня, Группа, Трек, Twenty One Pilots.
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