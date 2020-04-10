Снимались всей семьей: Twenty One Pilots выпустили новый клип (Видео)

Американский дуэт Twenty One Pilots презентовал новую песню Level of Concern, а также клип на нее. Это первая за два года оригинальная работа группы с момента релиза альбома Trench. В клипе снялись члены семей участников группы, в том числе новорожденная дочь Тайлера - Рози. В ролике музыканты в самоизоляции записывают музыку.