Селена Гомес порадовала поклонников новыми композициями (Видео)

Новости культуры:Певица презентовала сразу три новых трека.

После длительного перерыва певица Селена Гомес продолжает выпускать новые работы.

Сейчас певица презентовала сразу три новых песни - Boyfriend, She и Souvenir.

Артистка на своей странице в Instagram написала об одной из них - Boyfriend. Соавторами песни выступили Джулия Майклс и Джастин Трантер, давно работающие с певицей.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Watch the official video for Boyfriend! Публикация от Selena Gomez (@selenagomez) 10 Апр 2020 в 9:04 PDT

По ее словам, Boyfriend — о падениях и взлетах в любви, а также о том, что человеку не нужен никто, кроме него самого, для счастья.

Гомес отметила, что песня была написана еще до кризиса, но в контексте текущих событий она точно поняла, что наличие бойфренда не является ее главным приоритетом. Она считает, что сейчас важнее сосредоточиться на безопасности, единстве и выздоровлении от вируса. Певица пообещала, что каждый доллар с продаж в ее интернет-магазине будет отправлен в фонд по борьбе с COVID-19.

В то же время, фанаты Селены Гомес уверены, что новую песню Boyfriend она посвятила экс-бойфренду The Weeknd, с которым она встречалась в 2017 году.