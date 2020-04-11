Скачать
Суббота, 11.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Кличко: Динамика распространения вируса в столице - тревожная
Кличко: Динамика распространения вируса в столице - тревожная
Феномена нет: COVID-19 добрался до Николаевской области
Феномена нет: COVID-19 добрался до Николаевской области
Мейвезер сразится с Брюсом Ли
Мейвезер сразится с Брюсом Ли
Берещенье, Лазарева суббота: приметы и обряды на 11 апреля
Берещенье, Лазарева суббота: приметы и обряды на 11 апреля

Селена Гомес порадовала поклонников новыми композициями (Видео)

Селена Гомес порадовала поклонников новыми композициями (Видео)
11:34 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: twitter

Новости культуры:Певица презентовала сразу три новых трека.

После длительного перерыва певица Селена Гомес продолжает выпускать новые работы.

Сейчас певица презентовала сразу три новых песни - Boyfriend, She и Souvenir.

Артистка на своей странице в Instagram написала об одной из них - Boyfriend. Соавторами песни выступили Джулия Майклс и Джастин Трантер, давно работающие с певицей.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Watch the official video for Boyfriend!

Публикация от Selena Gomez (@selenagomez)

 

По ее словам, Boyfriend — о падениях и взлетах в любви, а также о том, что человеку не нужен никто, кроме него самого, для счастья.

Гомес отметила, что песня была написана еще до кризиса, но в контексте текущих событий она точно поняла, что наличие бойфренда не является ее главным приоритетом. Она считает, что сейчас важнее сосредоточиться на безопасности, единстве и выздоровлении от вируса. Певица пообещала, что каждый доллар с продаж в ее интернет-магазине будет отправлен в фонд по борьбе с COVID-19.

"Об этом не принято говорить": Селена Гомес рассказала о своем психологическом состоянии

В то же время, фанаты Селены Гомес уверены, что новую песню Boyfriend она посвятила экс-бойфренду The Weeknd, с которым она встречалась в 2017 году.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Музыка, Селена Гомес, Песня, Певица.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Выберете цвет и узнайте немного больше о своей жизни
02 Моделирование показало, как коронавирус распространяется в помещении (Видео)
03 Как в сказке: самые красивые острова Бразилии
04 КСУ закрыл дело депутатской неприкосновенности
05 Мадонна в трауре: за последние сутки певица потеряла троих близких друзей из-за коронавируса (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 11 апреля
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 11 апреля
Синоптики рассказали, чего ждать от погоды на Вербное воскресенье
Чего ждать от погоды на Вербное воскресенье
В Украине - 308 новых случаев коронавируса
В Украине - 308 новых случаев коронавируса
Лазарева суббота: народные поверья и приметы на 11 апреля
Лазарева суббота: народные поверья и приметы на 11 апреля
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь