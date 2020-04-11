Бэк-вокалистка Верки Сердючки представила песню "LION" (Видео)

NEKA выпустила трек LION, посвященный главным мужчинам в ее жизни. Трек LION написал украинский молодой сонграйтер DONTSOV. Бэк-вокалистка таких топ-артистов, как НЕАНГЕЛЫ, Верка Сердючка, KAZKA, "Океан Эльзы" и многих других, Ольга Нека запустила свой сольный проект NEKA.