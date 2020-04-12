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DZIDZIO исполнил "Молитву за Украину" с симфоническим оркестром (Видео)

DZIDZIO исполнил "Молитву за Украину" с симфоническим оркестром (Видео)
10:48 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости культуры:Видео впечатляющего клипа опубликовали на ютуб-странице певца.

Известный украинский певец Михаил Хома вместе с Молодежным симфоническим оркестром Украины еще в рождественское время начал работать над проектом "Государственный Гимн Украины". Однако уже тогда у музыканта появилась идея записать также и Духовный Гимн Украины "Боже великий, единый, нам Украину храни". Премьера песни состоялась 11 апреля.

Работа проходила в киевском Доме звукозаписи – это единственное место в Украине, где можно одновременно записать более 100 музыкантов и хористов. 

Работа над "Молитвой" завершилась в особый день – на Благовещение. Режиссером видео стал давний друг Михаила – Владимир Шурубура. Основной локацией выбрали достопримечательность истории и духовности – Софиевский собор. 

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"Молитва за Украину" – это неземная сверхмощная сила, которая поможет всем украинцам пройти эти непростые времена, что сейчас выпали на долю Украины и всего мира, – сказал Михаил Хома.

Деригентом композиции была Оксана Линево. Она является главным диригентом Оперного театра города Грац (Австрия), арт-директором Молодежного симфонического оркестра Украины / YsOU, основательницей и арт-директором Международного фестиваля LvivMozArt, Львов.

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Все по теме:

Музыка, Песни, Артист, Дзидзьо, DZIDZIO, Молитву за Украину.
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