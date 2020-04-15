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Рэпер Потап выпустил клип на новую песню "Дома" (Видео)

Рэпер Потап выпустил клип на новую песню "Дома" (Видео)
11:42 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: instagram.com

Новости культуры:Видео создавалось согласно нормам карантина - не выходя из дома.

Украинский рэпер Потап в рамках своего сольного проекта ПТП презентовал новый трек "Дома". Вместе с песней вышел и клип, к съемке которого приложила руку супруга музыканта, певица Настя Каменских. 

Премьера песни и клипа состоялась в среду, 15 апреля, на YouTube-канале исполнителя.

"Даже когда ты закрыт в четырех стенах со своей половинкой, жилище превращается в тюрьму и атмосфера вынужденного заточения не покидает, можно найти способы отвлечься от проблем и развеселить себя. Как это сделал ПТП, который записал новый трек и снял на него клип у себя дома", - сказано в описании к ролику. 

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"Дома таааааак скучно иногда, что я сел и накатал тречок, попросил Настю Каменских снять клипчик и смонтировать и мы смеялись и дурагонили, отвлекаясь от плохих мыслей, чего и вам желаю!", - прокомментировал Потап.

Поклонники звездной пары пришли в восторг от клипа и поблагодарили их за позитив, который они дарят в это непростое для Украины и всего мира время.

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Все по теме:

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