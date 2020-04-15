"Мой дом": солистка Nova Opera выпустила авторскую песню (Видео)

Новости культуры:Марьяна Головко - одна из самых ярких джазовых певиц Украины и востребованный музыкант, но авторский сольный проект имеет для нее особое значение.

Солистка формации Nova Opera Марьяна Головко, которая является автором сольного проекта SUOK, представила новую песню "Мой дом". С аудио можно ознакомиться в YouTube.

"Мой Дом" - это целая вселенная, которая помещается во взгляде любимого человека. Вместе с саундпродюсером студии Baker Street Sound Studio Максимом Смоголем нам удалось сделать песню такой, как она звучала в моей голове", - рассказала певица.

По словам Головко, она работала над песней всю зиму и планировала её выход в апреле, но уж никак не могла предположить, что появление её нового сингла на всех мировых музыкальных платформах придется на карантин.

"Как и для многих деятелей искусства, карантин для меня - это и очень тяжелый вызов, и в то же время, ожидаемый период, когда ты можешь остаться один на один с собой, своими мыслями и своим творчеством. И для меня лично - наконец подольше побыть со своим любимым мужем, с которым мы недавно поженились", - сказала она.

Головко рассказала, что после достаточно плотного гастрольного периода с Nova Opera очень скучала по дому, тем более, что недавно вышла замуж, и карантин дал ей такую возможность.

"Это очень необычно и неудобно - не иметь постоянной занятости, ведь я имела большие планы на этот год: и сольные, и вместе с Nova Opera, планировала много работать как диктор - и вдруг оказывается, что ничего такого не будет - это звучало как приговор ... ", - сказала певица.

Последние несколько лет Головко практически не публиковала ничего из своего авторского творчества, в основном сосредоточившись на участии в проекте Nova Opera, где исполняет современную академическую музыку.

Прогнозировать пока сложно, но SUOK планируют закончить дебютный альбом до конца 2020 года и надеются радовать поклонников творчества коллектива чаще.