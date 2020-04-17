"I’m Ready": Сэм Смит и Деми Ловато представили совместный клип (Видео)

Сэм Смит (Sam Smith) и Деми Ловато (Demi Lovato) презентовали клип на совместную песню I’m Ready. Режиссером видео выступила Джора Франтцис. В клипе исполнители устроили олимпийское соревнование за любовь и признание. Сингл войдет в новый альбом Сэма Смита. Релиз пластинки был запланирован на 1 мая, но премьеру пришлось отложить из-за пандемии коронавируса. Новой даты выхода пока нет.