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Пятница, 17.04.2020

"I’m Ready": Сэм Смит и Деми Ловато представили совместный клип (Видео)

Сэм Смит (Sam Smith) и Деми Ловато (Demi Lovato) презентовали клип на совместную песню I’m Ready. Режиссером видео выступила Джора Франтцис. В клипе исполнители устроили олимпийское соревнование за любовь и признание. Сингл войдет в новый альбом Сэма Смита. Релиз пластинки был запланирован на 1 мая, но премьеру пришлось отложить из-за пандемии коронавируса. Новой даты выхода пока нет.
112.ua
Фото: instagram
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Клип, Деми Ловато, Сэм Смит, I’m Ready, Джора Франтцис.
18:28 Сегодня Телеграф
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