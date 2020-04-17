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Надежда есть: группа VEREMIY презентовала клип на песню "Усміхнені й Живі" (Видео)

Надежда есть: группа VEREMIY презентовала клип на песню "Усміхнені й Живі" (Видео)
21:40 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости культуры:Известная украинская рок-группа выпустила вдохновляющую песню "Усміхнені й Живі".

Известная украинская рок-группа VEREMIY не осталась в стороне карантина в Украине, который ввели из-за распространения коронавируса, и выпустила вдохновляющую песню "Усміхнені й Живі". В ней вокалист и музыканты рассказывают о том, что стоит верить в лучшее, ведь "нет ночи темнее, чем перед рассветом".

Премьера нового клипа, снятого в домашней изоляции, состоялась на ютуб-канале группы VEREMIY 16 апреля.

Музыканты группы VEREMIY убеждены, что все смогут справиться с напряжением, что "висит" в обществе, ведь наши дни наполняют родные люди, с которыми есть возможность общаться, будь то дома, или на расстоянии тысяч километров.

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"Бесконечные дни карантина превратили нашу жизнь на мультяшный сон. То, что происходит вокруг - порой кажется нам чем-то нереальным. Сюжеты наших дней наполняются красками людей, рядом с которыми мы просыпаемся, голосами телефонных разговоров и переписками в сети", - говорится в описании к видео.

В видеоролике можно увидеть кадры с людьми в масках и перчатках, которые продолжают жениться, ходить на свидания и гулять по улицам города, напоминая всем об индивидуальных средствах защиты даже в такие счастливые моменты.

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Все по теме:

Клип, Песня, VEREMIY, Усміхнені й Живі.
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