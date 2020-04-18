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Суббота, 18.04.2020

Баллада под гитару: Боб Дилан презентовал новую композицию (Видео)

Боб Дилан презентовал еще одну песню - I Contain Multitudes - это уже вторая новинка от музыканта за месяц. Название нового трека I Contain Multitudes взято из стихотворения Уолта Уитмена. I Contain Multitudes - это баллада под гитару с отсылками к разным этапам жизни Боба Дилана и культурным явлениям. В тексте сингла упоминаются The Rolling Stones, Шопен, Бетховен, Индиана Джонс, Уильям Блейк, Анна Франк.
112.ua
Фото: twitter
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Музыка, Боб Дилан, Песня, Певец.
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