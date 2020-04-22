Группа "Воплі Відоплясова" выступит на благотворительном онлайн-концерте (Видео)

Новости культуры:Этим концертом группа хочет поддержать своих поклонников в условиях карантина.

Группа "Воплі Відоплясова" приглашает на благотворительный онлайн-концерт. Музыканты представят свой легендарный альбом "Закустика", история которого началась почти 30 лет назад во Франции, а также исполнят свои лучшие хиты.

Как сообщается на странице коллектива в Facebook, концерт состоится 25 апреля в 20:00.

Также, музыканты обращаются к своим фанам с просьбой о сборе средств. Значительная их часть будет переведена в фонд "Жизнелюб", который заботится о людях старшего возраста. Доступ к просмотру будет доступен по ссылке при условии символической платы (50 грн). Также, можно сделать дополнительное пожертвование на любую сумму.

Напомним, история альбома "Закустика" началась почти 30 лет назад во Франции до сих пор вызывает большой интерес среди поклонников. Началось все с того, что в Париже музыканты "ВВ" познакомились с французской группой Les VRP. Певец из VRP Нери Катино спродюсировал запись альбома. Записанный в Париже альбом было выпущен в Украине на кассетах. Все кассеты мгновенно распродали, а сам мастер-оригинал потерялся. Поиски продолжались долго, и, наконец, нашли один экземпляр. Кассета была оцифрована, сделан ремастеринг, и альбом был выпущен на виниле в декабре 2019 ограниченным тиражом. В него также вошел кавер на песню французских друзей группы - VRP "Лео". Этот вариант выполнения также был создан в прежние времена, но только сейчас ребята реализовали его в студии.