Скачать
Среда, 22.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Эпидемия коронавируса в Украине: Кабмин продлил карантин
Эпидемия коронавируса в Украине: Кабмин продлил карантин
Еврокомиссия выделяет Украине €1,2 миллиарда макрофинансовой помощи
ЕС выделяет Украине €1,2 миллиарда макрофинансовой помощи
Красюк: Мы заставим Джошуа встретиться с Усиком
Красюк: Мы заставим Джошуа встретиться с Усиком
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 23 апреля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 23 апреля

Группа "Воплі Відоплясова" выступит на благотворительном онлайн-концерте (Видео)

Группа "Воплі Відоплясова" выступит на благотворительном онлайн-концерте (Видео)
13:52 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: Facebook

Новости культуры:Этим концертом группа хочет поддержать своих поклонников в условиях карантина.

Группа "Воплі Відоплясова" приглашает на благотворительный онлайн-концерт. Музыканты представят свой легендарный альбом "Закустика", история которого началась почти 30 лет назад во Франции, а также исполнят свои лучшие хиты.

Как сообщается на странице коллектива в Facebook, концерт состоится 25 апреля в 20:00. 

Также, музыканты обращаются к своим фанам с просьбой о сборе средств. Значительная их часть будет переведена в фонд "Жизнелюб", который заботится о людях старшего возраста. Доступ к просмотру будет доступен по ссылке при условии символической платы (50 грн). Также, можно сделать дополнительное пожертвование на любую сумму.

Play On Fest: Warner Music Group проведет музыкальный онлайн-фестиваль

Напомним, история альбома "Закустика" началась почти 30 лет назад во Франции до сих пор вызывает большой интерес среди поклонников. Началось все с того, что в Париже музыканты "ВВ" познакомились с французской группой Les VRP. Певец из VRP Нери Катино спродюсировал запись альбома. Записанный в Париже альбом было выпущен в Украине на кассетах. Все кассеты мгновенно распродали, а сам мастер-оригинал потерялся. Поиски продолжались долго, и, наконец, нашли один экземпляр. Кассета была оцифрована, сделан ремастеринг, и альбом был выпущен на виниле в декабре 2019 ограниченным тиражом. В него также вошел кавер на песню французских друзей группы - VRP "Лео". Этот вариант выполнения также был создан в прежние времена, но только сейчас ребята реализовали его в студии.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Концерт, Олег Скрипка, Музыка, Карантин, Вопли Видоплясова, Онлайн-концерт.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Смягчение карантина на транспорте: хотят начать с электричек
02 Пройдите тест и узнайте, какая черта доминирует в Вашем характере
03 Ветрено и дождливо: синоптики рассказали, когда ждать потепления
04 Снизят уровень холестерина и очистят сосуды: продукты, которые стоит добавить в рацион
05 Коронавирус в Украине: за сутки заболели почти полтысячи человек
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Социологи замерили уровень депрессии украинцев на карантине
Социологи замерили уровень депрессии украинцев на карантине
ОП: В Украине стартуют клинические исследования лекарства от COVID-19
В Украине стартуют исследования лекарства от COVID-19
Пандемия коронавируса в мире: десяткам стран грозит голод
Пандемия коронавируса в мире: десяткам стран грозит голод
С меньшим ущербом для окружающей среды: создан метод быстрой переработки батарей
С меньшим ущербом для окружающей среды: создан метод быстрой переработки батарей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь