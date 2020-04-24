Злата Огневич представила новую песню "Беги" (Видео)

Новости культуры:Эта лирическая композиция о движении дальше, о том, как подниматься, как снова идти к своей мечте и быть лучше.

Украинская певица Злата Огневич презентовала авторскую песню "Беги" - второй трек из серии "Истории моей любви".

Премьера сингла состоялась в пятницу, 24 апреля, на YouTube-канале исполнительницы. "Это вторая история моей любви. Самая трепетная и личная", - прокомментировала певица.

Злата также анонсировала выход клипа на эту песню. Новое видео Огневич увидит свет уже очень скоро - 30 апреля.

Поклонники уже успели оценить новую песню своего кумира и написали, что она впечатлила их до глубины души. Они поблагодарили артистку за искренность и честную историю.

"Как всегда, в самое сердце!", "Очень красиво! Спасибо за душевность и искренность!", "Очень красивая песня! Злата, спасибо, что делишься с нами таким личным в своих песнях", "Очень трогательно, нежно и проникновенно", - пишут фанаты в комментариях под роликом.