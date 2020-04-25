"Поджог": во Львове дети записали ролик на тему пожаров в Украине (Видео)

Новости культуры:Сам клип снимали на настоящем пепелище.

Артисты Творческой школы Павла Табакова при поддержке Главного управления ГСЧС во Львовской области сняли видеоклип на песню "Поджог", чтобы привлечь внимание общества к проблеме возникновения пожаров из-за сжигания сухой травы.

"Клип снимали на настоящем пепелище - под наблюдением спасателей Главного управления ГСЧС Украины во Львовской области. Некоторые из детей, впервые оказавшись в мертвом лесу, не смогли удержать слез. А случайная находка сгоревшей птички никогда не забудется. Поджог - это преступление! Дети, которые видели собственными глазами последствия, вряд ли когда-нибудь решатся поджигать траву. И каждый из создателей мечтает, чтобы все зрители клипа и слушатели песни также встали на защиту природы. Именно поэтому финал видео - оптимистический", - говорится в аннотации к видео.

Автором песни стал украинский певец, композитор, победитель второго сезона телепроекта "Голос страны" Павел Табаков.

Идея привлечь внимание к проблеме сожженной травы родилась еще осенью в прошлом году во время путешествия детей с Творческой школы Павла Табакова в Киев на международные соревнования спасателей.

"По дороге Львов - Киев было много шуток, но и много вопросов от творческих "почемучек". Артисты Творческой школы были поражены ежедневным количеством выездов спасателей - более 100 вызовов в день, и это только на тушение пожаров, вызванных поджогом травы", - отметила промоменеджер Табакова Галина Гузьо.

Напомним, что с начала 2020 года на территории Украины от пожаров выгорело более 50 000 га.