Чернобыльская зона и Житомирская область: спасатели продолжают тушить пожары

Новости Украины:На севере Житомирской и Киевской областей продолжается тушение отдельных очагов пожара в 7 лесничествах

Состоянием на утро пятницы, 24 апреля, спасатели продолжают ликвидацию отдельных очагов пожара в четырех лесничествах Киевской, а также в трех лесничествах Житомирской областей, сообщили в ГСЧС Украины.

По состоянию на 7.00 24 апреля в Житомирской области пожары в лесных массивах Овручского района локализованы. Силами ГСЧС оказывается помощь работникам лесных хозяйств, по тушению отдельных очагов тления травяного настила, лесной подстилки, пеньков и древесины в Выступовицком и Словечанском лесничествах. К тушению привлечены 686 человек и 99 единиц техники, из них от ГСЧС 81 человек личного состава и 20 единиц техники.

Также сообщается, что 23 апреля в ГСЧС поступила информация, что вблизи с.Замысловичи Олевского района на территории Поясковского лесничества возникло возгорание сухой травы и лесного массива.

По состоянию на 7.00 пятницы продолжается тушение отдельных очагов травяного настила, лесной подстилки, пеньков и древесины. К тушению привлечены 105 человек и 27 единиц техники, из них от ГСЧС 50 человек личного состава и 12 единиц техники, в том числе 3 самолета, которыми 23 апреля осуществлено 9 сбросов - 72 т воды.

В Чернобыльской зоне отчуждения продолжается тушение природных пожаров, на утро 24 апреля до сих пор тлеют пеньки, остатки древесины и торфяники в ячейках пройденных огнем. За минувшие сутки на место пожара авиация сбросила 236 т воды.

“По состоянию на 7 ч. 24 апреля во зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделениями ГСЧС оказывается помощь ГАЗО в тушении пожаров на территории Лубянской, Паришивского, Дитяткивского и Денисовицкого лесничеств”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что основные усилия направлены на локализацию 3 ячеек (с. Рассоха, с. Кривая Гора и с. Рудьки — с. Буряковка) тления пеньков, остатков древесины и торфяника в ячейках пройденных огнем.

Привлечена тяжелая инженерная техника ГСЧС и дополнительно 7 шляхопрокладачив Вооруженных Сил Украины.

“Инженерной техникой создано 863 км минерализованных полос. К тушению привлечены 1 тыс. 66 человек и 253 единицы техники, из них от ГСЧС 1 тыс. 32 человека личного состава и 238 единиц техники, в том числе 2 вертолета, которыми 23 апреля осуществлено 118 сбросов — 236 т воды”, — добавили спасатели.

Напомним, правоохранители поймали еще одного правонарушителя, причастного к возникновению очередного пожара в зоне отчуждения ЧАЭС, сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

По делу пожаров в Чернобыльской зоне вручено два подозрения, задержанных нет, полиция ищет других причастных.

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