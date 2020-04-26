Группа Artordogs посвятила клип "Чотири сини" событиям Чернобыльской катастрофы (Видео)

Новости культуры:Ролик был опубликован на Facebook-странице команды.

Киевская группа Artordogs в годовщину Чернобыльской аварии представила клип на песню "Чотири сини", посвященную событиям апреля 1986 года.

"26 апреля 1986 года человечество в очередной раз увидело обратную пугающую сторону прогресса. Тогда мир изменился на до и после Чернобыля", - говорится в описании ролика.

Для создания вертикального видео были использованы архивные кадры тушения пожара на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС, а также фрагменты видео, записанные музыкантами во время самоизоляции.

Напомним, сегодня мир отмечает 34-ю годовщину крупнейшей техногенной катастрофы в истории человечества. В ночь на 26 апреля 1986 года в ходе плановых испытаний реактора на Чернобыльской АЭС произошел сбой, который привел к взрыву реактора, масштабному пожару и радиационному загрязнению, последствия которого ощущаются до сих пор.