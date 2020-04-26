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Руководство ВР почтило память ликвидаторов Чернобыльской катастрофы (Фото)

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Руководство ВР почтило память ликвидаторов Чернобыльской катастрофы (Фото)
13:42 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: rada.gov.ua

Новости Украины:Председатель ВРУ вместе с заместителями возложил цветы к мемориалу "Воинам Чернобыля" и мемориальному кургану "Героям Чернобыля".

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков совместно с заместителями возложил цветы к памятному знаку "Воинам Чернобыля" и мемориальному кургану "Героям Чернобыля".

Об этом сообщает пресс-служба Аппарата Верховной Рады Украины.

"Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков совместно с Первым заместителем Председателя Русланом Стефанчуком, заместителем Председателя Еленой Кондратюк и Руководителем Аппарата Верховной Рады Вячеславом Штучным почтили память ликвидаторов Чернобыльской катастрофы", - говорится в сообщении.

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Торжественная церемония возложения цветов по случаю 34-й годовщины аварии на ЧАЭС прошла возле памятного знака "Воинам Чернобыля" и мемориального кургана "Героям Чернобыля".

"В некоторых аспектах события 1986 года и то, что происходит сегодня, похожи, ведь тогда тоже была угроза не только для Украины, а для Европы и даже больше. Благодаря людям, которые 34 года тому назад положили своё здоровье, жизнь, сегодня мы можем жить здесь", - отметил Разумков. 

Глава Парламента также подчеркнул, что сегодня перед миром и человечеством предстал другой вызов - глобальная пандемия, которая так же угрожает нашему здоровью и наших близких.

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"Мы должны помнить, что только объединив усилия, консолидировав общество и страну, мы сможем противостоять таким вызовам", - подчеркнул он.

Как сообщалось, 26 апреля отмечается Международный день памяти о Чернобыльской катастрофе. 

26 апреля 1986 года в 1 час. 23 мин. на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС произошел мощный химический взрыв, повлекший разрушение части реакторного блока и машинного зала.

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Вследствие взрыва возник пожар, который перекинулся на крышу третьего энергоблока.

После взрыва и пожара образовалось радиоактивное облако, которое накрыло не только территории современной Украины, Беларуси и России, но и территории многих европейских стран - Швеции, Австрии, Норвегии, Германии, Финляндии, Греции, Румынии, Словении, Литвы, Латвии. По Международной шкале ядерных происшествий (INES) эту аварию классифицировали по высшему - седьмому уровню опасности.

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