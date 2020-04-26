Глава МИД Литвы: с Чернобыльской трагедией наш регион знаком не по сериалу

Новости мира:В Литве глава МИД заявил, что печальные уроки Чернобыльской катастрофы должны быть изучены.

Глава Министерства иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что трагические уроки Чернобыльской катастрофы должны быть изучены.

Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.

"Сегодня исполняется 34 года Чернобыльской катастрофы. Наш регион, особенно Украина и Беларусь, знакомы с этим не из сериала HBO (речь идет о сериале "Чернобыль" производства американского канала HBO - ред.). Это настоящая жизнь, рана, которая кровоточит до сих пор. Тысячи и тысячи смертей, серьезные болезни, разрушенные жизни. Уроки должны быть усвоены", - написал Линкявичюс.

Как сообщалось, авария на ЧАЭС произошла 26 апреля 1986 года.

Как сообщал, МИД Украины в заявлении по случаю годовщины Чернобыльской катастрофы отметил, что государство прилагает максимум усилий для преодоления последствий трагедии. В то же время во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули важность поддержки международных партнеров.