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Президент осмотрит место пожара в Чернобыльской зоне

Президент осмотрит место пожара в Чернобыльской зоне
13:11 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Президент Украины посетит зону отчуждения и примет участие в церемонии почтения памяти ликвидаторов аварииьна Чернобыльской АЭС.

Президент Владимир Зеленский 26 апреля начал рабочую поездку в Киевскую область, он примет участие в церемонии почтения памяти ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС и наградит пожарных, которые ликвидировали масштабный лесной пожар в Зоне отчуждения в этом году.

Об этом сообщает Офис Президента в своем Telegram-канале.

"Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочую поездку в Киевскую область. Глава государства примет участие в церемонии почтения памяти ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС", - говорится в сообщении.

Сегодня 34 года со дня аварии на Чернобыльской АЭС (Фото)

Также Зеленский осмотрит место пожара в Чернобыльской зоне.

Президент встретится с работниками ГСЧС Украины, которые принимали участие в ликвидации масштабного лесного пожара в Зоне отчуждения, и вручит государственные награды, сообщили в ОП.

Как сообщалось, сегодня 34-я годовщина Чернобыльской катастрофы.

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Сообщалось также, что во время пожаров в Зоне отчуждения, которые продолжаются с 4 апреля 2020 года, на сегодняшний день сгорело 11,5 тыс. га Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника - 5% территории.

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Украина, АЭС, Чернобыль, Владимир Зеленский.
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