Daft Punk впервые за 10 лет приступили к созданию саундтрека к фильму

Новости культуры:Музыкальный дуэт работает над саундтреком для фильма впервые с 2010 года, когда вышел "Трон: Наследие".

Daft Punk пишет музыку к следующему фильму Дарио Ардженто, режиссёра "Суспирии".

Как рассказал Дарио Ардженто в интервью итальянскому изданию La Repubblica, участники группы Daft Punk сами связались с ним, когда узнали, что режиссёр начал работать над своим следующим фильмом Occhiali neri ("Чёрные очки"). По словам Ардженто, дуэт уже прочитал его сценарий и скоро отправит ему первые музыкальные записи, а как только появится возможность, Daft Punk приедет к нему в Рим.

"Чёрные очки", как отметил Ардженто, станут его возвращением в жанр криминальных фильмов. В центре его сюжета будут девушка и ребёнок из Китая, которые сбегают из Рима в Лацио.

Главную роль в "Чёрных очках" сыграет дочь режиссёра Азия Ардженто ("Цыпочки", "Три икса"). Съёмки фильма запланированы на сентябрь 2020 года, а дата выхода пока не уточняется.

Дарио Ардженто наиболее известен как режиссёр фильмов в жанре "джалло", который сочетает элементы криминального триллера и эротики. Помимо оригинальной "Суспирии" он снял такие картины, как "Птица с хрустальным оперением", "Кошка о девяти хвостах" и "Джалло 3D".