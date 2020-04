HAIM выпустили новый клип (Видео)

Режиссером видео стал Джейк Шрейер, уже работавший с HAIM над клипом Want You Back. В ролике сестры Хаим танцуют на баскетбольной площадке. Хореографами стали сами участницы группы вместе с Фрэнсисом Старлайтом (Francis and the Lights). I Know Alone войдет в третий альбом коллектива Women In Music Pt. III, релиз которого запланирован на 26 июня. Он должен был выйти в апреле, но выход был перенесен из-за коронавируса.