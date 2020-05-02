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Лидер группы "Океан Эльзы" выступит в прямом эфире премии "Золота Дзиґа-2020"

Лидер группы "Океан Эльзы" выступит в прямом эфире премии "Золота Дзиґа-2020"
20:13 Сегодня Телеграф www.ukrinform.ru Фото: instagram

Новости культуры:Святослав Вакарчук выступит на вручении кинопремии "Золотая Дзиґа", которая пройдет уже завтра.

Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук выступит на церемонии вручения Четвертой Национальной кинопремии "Золота Дзиґа", которая состоится 3 мая.

Об этом сообщает Украинская киноакадемия в Facebook.

"В прямом эфире онлайн-церемонии Вакарчук исполнит акустическую версию песни "Перевал" группы" Океан Эльзы", которая стала саундтреком к фильму "Захар Беркут" и является номинантом премии в номинации"Лучшая песня", - говорится в сообщении.

"Золота Дзиґа-2020": главные номинанты кинопремии

Напомним, смотреть церемонию вручения наград Четвертой Национальной кинопремии можно будет завтра, 3 мая, в 19:00 в формате онлайн-шоу по ссылке.

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Океан Эльзы, Святослав Вакарчук, Золота Дзиґа - 2020.
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