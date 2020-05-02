"Мой": Светлана Лобода представила новый сингл

Эпатажная певица Светлана Лобода выпустила новый сингл - "Мой". Об этом артистка написала на своей странице в Instagram в ночь на 1 мая. Лобода отметила, что песня доступна для прослушивания на цифровых площадках. "Вернись, мой сумасшедший мальчик! И пусть мы стали чуть постарше, я знаю, что ты будешь ждать и помнить обо мне", - поет Светлана в новом сингле.