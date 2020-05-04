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Украинская певица Shy презентовала клип на песню "Твої слова" (Видео)

Украинская певица Shy презентовала клип на песню "Твої слова" (Видео)
20:19 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: www.facebook.com

Новости культуры:Песня войдет в будущий миниальбом артистки "Легіт".

Инди-поп певица Shy представляет минималистичное видео на новый сингл "Твої слова".

Песня войдет в будущий мини-альбома артистки "Легіт", релиз которого запланирован на 15 мая

По сюжету клип рассказывает историю взаимоотношений, в которой каждый из пары через призму слов транслирует собственную картинку восприятия жизненных ситуаций. Это уже четвертая совместная видеоработа Shy с режиссером Юрием Движоном.

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"Эта песня о том, что мы оставляем заметный отпечаток в любой коммуникации с людьми. Чьи-либо слова, несмотря на то добрые они или же злые, могут отпечататься в сердце надолго, иногда - даже изменить жизнь. Мы все влияем друг на друга. Об этом стоит помнить. Видео - гармоничное дополнение к песне, оно подчеркивает общий замысел и придает ей символичности за счет образов", - рассказывает Shy.

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Клип, Shy, Твої слова, Легіт.
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