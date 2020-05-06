"Наш тренер - это опыт": группа Kalush выпустили новый клип (Видео)

Новости культуры:Клип показывает актуальную проблему борьбы с зависимостями.

Хип-хоп трио Kalush представили новое видео "Тіпок".

"Это история о ежедневной борьбе со своими зависимостями, в который на ринге мы сами. Наш тренер — это опыт, а зрители — это наше окружение", — говорит учасник группы Олег Псюк (Псючий Син).

Три самых расходных зависимости в новом клипе изображены в виде мощных, непобедимых бойцов. Каждый из них словно гора нависает над юрким Псючим Сином, который ступает против них в клетку "восьмиугольника", вооружившись одной только силой духа и уверенностью в себе.

Режиссер клипа Александр Шурубура говорит, что идея клипа пришла к нему после личного знакомства с Олегом.

Сам клип снимали на спортивной площадке в Вишневом в первую ночь карантина. И если герои клипа боролись против зависимостей, то сами участники группы в эту ночь боролись с крепким морозом, проведя на съемочной площадке почти сутки.