Домашний концерт Евровидения: Go_A споет кавер, выбранный фанатами

Новости культуры:Победители Нацотбора на Евровидение-2020 уже подготовили собственную песню Solovey для онлайн-концерта.

15 мая в 18:00 группа Go_А примет участие в домашнем концерте Евровидения (Eurovision Home Concert), который будут транслировать на официальном YouTube-канале конкурса.

Об этом сообщает UA: Суспільне мовлення.

А какой именно кавер на прошлый хит конкурса выполнит Go_A, определят 7 мая онлайн-голосованием среди фанов на официальной Instagram-странице Евровидения. Для голосования группа выбрал две песни: Dancing Lasha Tumbai Верки Сердючки и On Fire The Roop. Украинские фаны тоже смогут проголосовать за кавер-песню.

Напомним, масштабное альтернативное шоу Europe Shine A Light, которое состоится 16 мая в 22:00 вместо отмененного из-за коронавируса песенного конкурса в Роттердаме, будут транслировать 46 стран. Ведущими шоу станут Шанталь Янзен, Эдсилия Ромбли и Ян Смит, которые должны были вести песенный конкурс.

Представитель Украины - группа Go_A уже активно готовится к майскому шоу. Они исполнят песню "Соловей", которую готовили для конкурса, а также споют хит Love Shine а Light рок-группы Katrina and the Waves с Евровидения-1997.