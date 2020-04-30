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С субтитрами: Go_A презентовала лирик-видео на песню "Соловей"

С субтитрами: Go_A презентовала лирик-видео на песню "Соловей"
18:36 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: instagram

Новости культуры:Победители Нацотбора на Евровидение-2020 выпустили лирик-видео с субтитрами латиницей.

Украинская группа Go_A, которая победила в национальном отборе на Евровидение 2020, ранее презентовала конкурсную песню "Соловей" (Solovey) в новой аранжировке, а сейчас опубликовала лирик-видео на сингл с транслитерацией слов латиницей.

"В видео мы пустили транслитерацию песни латиницей, чтобы все желающие могли подпевать вместе с нами. После победы в Нацотборе мы стремились, чтобы на Евровидении впервые прозвучала песня на родном языке. Поэтому, не оставляя эту идею, устранили трудности в прочтении и произношении для иностранцев, чтобы весь мир мог спеть на украинском", - написали музыканты в Facebook.

Напомним, масштабное альтернативное шоу Europe Shine A Light, которое состоится 16 мая в 22:00 вместо отмененного из-за коронавируса песенного конкурса в Роттердаме, будут транслировать 46 стран. Представитель Украины - группа Go_A уже активно готовится к майскому шоу. Они исполнят песню "Соловей", которую готовили для конкурса, а также споют хит Love Shine а Light рок-группы Katrina and the Waves с Евровидения-1997.

"Все смонтируют раньше": Go-A призналась, что концерта "онлайн" для Евровидения-2020 не будет

Кроме этого, на днях группа победила во втором эпизоде альтернативного Евровидения-2020 в Исландии.

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Субтитры, Латиница, Соловей, Go_A.
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