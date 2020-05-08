Очень разноплановый: Our Atlantic выпустил новый альбом (Видео)

Новости культуры:Украинская группа представила свой первый украиноязычный альбом.

Группа из Умани Our Atlantic выпустила первый мини-альбом "Час Розваг" полностью на украинском языке, вдохновленный ВИА 70-х (азарий Яремчук, ВИА Кобза, Водограй, Арнiка).

После малозаметного дебюта Pillow (2018) парни решили сменить вектор звучания с англоязычного синт-попа на украинский фанк.

Новые песни были написаны в считанные дни. Сам альбом, в трек-лист которого вошли 6 песен, получился очень разноплановым.

Уже известная "Чуєш?" задает тон игривым фанком, "Час Розваг" — нежная и мелодичная, бодрая и динамичная "Момент" — аутентичное ретро, "Сяйво краси" — номер для кульминации будущих концертов с эффектной партией духовых, цепким припевом и умилительно старомодным текстом и др.

Напомним, ранее группа Our Atlantic опубликовала клип на песню "Час розваг" про манипуляцию современного ТВ.