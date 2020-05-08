Elina Elian представила лайв-трек Flying High и анонсировала онлайн-вечеринку (Видео)

Новости культуры:Бэк МС alyona alyona анонсировала 25-часовой диджей-сет.

Elina Elian - бэк МС alyona alyona - презентовала уже третью сольную работу за последние несколько месяцев - лайв-трек Flying High.

Название выбрано не случайно.

Элина стремится донести свой месседж о том, как важно иногда возвыситься над мирской суетой и вездесущим хаосом. И через засемплированное пение птиц, наложенное на ненавязчивые биты создает атмосферный дип-хаус.

Вместе с новой работой Elina Elian анонсирует 25-часовой диджей сет. Вечеринка в формате онлайн состоится у Элины дома, компанию ей составят друзья и соседи.

Главная идея стрима - поднять настроение всем тем, кто не представляет своей жизни без вечеринок. Старт круглосуточной тусовки - 10 мая в 10:00.