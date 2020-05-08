"Stuck With U": Ариана Гранде и Джастин Бибер выпустили совместный клип (Видео)

Новости культуры:Все доходы от песни будут перечислены фонду, который помогает детям медработников.

Ариана Гранде и Джастин Бибер представили совместный трек Stuck With U, а также клип на него.

В ролике можно увидеть кадры из самоизоляции: с самими артистами, с их фанатами, а также со знаменитостями, включая Гвинет Пэлтроу, Кендалл и Кайли Дженнер, Джейдена Смита и др.

Для музыкального видео Ариана Гранде и Джастин Бибер привлекли не только фанатов и знаменитых друзей, но и своих вторых половинок: канадский певец появился со своей супругой Хейли, а Гранде с новым бойфрендом Далтоном Гомесом.

Все доходы от песни будут перечислены фонду First Responders Children’s Foundation, помогающему детям медработников, борющихся с коронавирусом.