Скачать
Пятница, 08.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
COVID-19: в Минздраве планируют массовое тестирование правоохранителей
COVID-19: в Минздраве планируют массовое тестирование правоохранителей
В Украине с начала текущего года военным поставили уже более 300 единиц бронетехники
Украинским военным поставили более 300 единиц техники с начала года
Футболист Атлетико сдал положительный тест на коронавирус
Футболист Атлетико сдал положительный тест на коронавирус
Флоренс Пью появилась на обложке глянца и рассказала о романе с 45-летним Заком Браффом (Фото)
Актриса Флоренс Пью стала звездой обложки британского ELLE

"Stuck With U": Ариана Гранде и Джастин Бибер выпустили совместный клип (Видео)

"Stuck With U": Ариана Гранде и Джастин Бибер выпустили совместный клип (Видео)
20:31 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: instagram

Новости культуры:Все доходы от песни будут перечислены фонду, который помогает детям медработников.

Ариана Гранде и Джастин Бибер представили совместный трек Stuck With U, а также клип на него.

В ролике можно увидеть кадры из самоизоляции: с самими артистами, с их фанатами, а также со знаменитостями, включая Гвинет Пэлтроу, Кендалл и Кайли Дженнер, Джейдена Смита и др.

Для музыкального видео Ариана Гранде и Джастин Бибер привлекли не только фанатов и знаменитых друзей, но и своих вторых половинок: канадский певец появился со своей супругой Хейли, а Гранде с новым бойфрендом Далтоном Гомесом.

"Самая крутая штука": Леди Гага назвала дату выхода своего альбома

Все доходы от песни будут перечислены фонду First Responders Children’s Foundation, помогающему детям медработников, борющихся с коронавирусом.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Джастин Бибер, Ариана Гранде, Stuck With U.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Смягчение карантина с 11 мая: каким предприятиям разрешат работать
02 Карантин смягчают с 11 мая: что откроется на первом этапе и какие запреты при этом останутся
03 Создатели "Аватара 2" назвали дату выхода фильма и поделились фото со съемок
04 Саакашвили рассказал, что будет делать на новой должности
05 В Италии вскоре возобновят религиозные обряды и церемонии в храмах
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украине ПФУ направил на выплату майских пенсий еще 4,7 млрд
В Украине ПФУ направил на выплату майских пенсий еще 4,7 млрд
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 8 мая
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 8 мая
На Донбассе получили ранения трое военнослужащих
На Донбассе получили ранения трое военнослужащих
&quot;Жизнь после смерти&quot;: сериал продлен на 3 сезон
Британский сериал "Жизнь после смерти" продлили на третий сезон
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь