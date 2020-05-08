Go-A, Артем Пивоваров и другие: 9 мая пройдет онлайн-концерт с украинскими звездами

Новости культуры:Благотворительное мероприятие #даруйповітря состоится 9 мая в 19:00.

9 мая в прямом эфире украинская группа Go-A, рок-группа KOZAK SYSTEM, Артем Пивоваров и Кристина Соловей исполнят любимые хиты, чтобы собрать средства на 24 аппарата ИВЛ и помочь больным коронавирусом.

Онлайн-концерт #даруйповітря начнется в 19:00 на YouTube-канале "Чоткий Паца".

Ведущими события станут Евгений Янович - актер и сценарист студии "Мамахохотала" и Костя Клепка - автор, актер и режиссер YouTube-канала "Чоткий Паца". Гости прямого эфира - известный шоумен Александр Педан и солистка группы KAZKA Александра Зарецкая. Каждый зритель сможет в комментариях задать им вопросы, самые интересные из которых ведущие зачитают звездным гостям.

Финальный звездный онлайн-концерт в поддержку благотворительного проекта #даруйповiтря состоится 16 мая и будет транслироваться на телеканале М1.