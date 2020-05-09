"Страшно! Очень страшно": Jerry Heil показала фрагмент новой песни

Новости культуры:Украинская певица поделилась результатами работы с поклонниками.

Украинская певица и блогер Jerry Heil (Яна Шамаева) вместе со своими фолловерами в Instagram записала песню, которой дала название "Краш чек", и поделилась результатом.

"Страшно! Очень страшно. Это песня, которую мы вчера написали с вами в прямом эфире. Я обещала опубликовать, поэтому ловите. Назвала ее #Крашчек. Хотя вряд ли это станет треком. Что думаете?", - поинтересовалась она у подписчиков своего микроблога.

В комментариях написали, что песня им пришлась по вкусу и попросили певицу записать полную версию.

"Мое мнение такое. Эту песню надо выпускать", "Это шедевр, это точно будет хит", "Отличная песня получилась, запиши ее, пожалуйста", "Мне нравится, как мелодично получилось. Вообще здорово вот так поучаствовать в создании песни", - пишут фаны.