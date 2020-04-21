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Умеет удивлять: Jerry Heil спела в дуэте с мамой

Умеет удивлять: Jerry Heil спела в дуэте с мамой
22:59 Вт, 21 Апрель 2020 Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Jerry Heil даже опубликовала видео, на котором исполняет свой трек #НІНАДОНТСТРЕС вместе с мамой.

Карантин – это возможность побыть дома с родными людьми, придумать интересные занятия и открыть в себе новые таланты.

С пользой использует предоставленное время исполнительница Jerry Heil. Она активно делится с подписчиками в инстаграме карантинными буднями и показывает, как развлекается на вынужденных каникулах.

Например, Jerry Heil решила спеть в дуэте вместе с мамой. Они исполнили под аккомпанемент фортепиано антикарантинную композицию #НІНАДОНТСТРЕС, которую Jerry Heil представила Jerry Heil выпустила новый трек посвященный карантину #НІНАДОНТСТРЕС 6 апреля.

 
 
 
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#ЙОЙНАЙБУДЕ @shemaieva 

Публикация от YouTube JERRY HEIL (@thejerryheil)

Украинская певица и блогер Jerry Heil выпустила позитивный трек о карантине (Видео)

Ролик снят в домашней атмосфере, ведь карантин Jerry Heil проводит дома у родителей в Василькове, Киевской области. Певица и ее мама одеты в обычную и удобную одежду.

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Все по теме:

Песня, Карантин, Певица, Талант, Jerry Heil, #НІНАДОНТСТРЕС.
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