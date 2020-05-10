Билли Айлиш со своим отцом запустила собственное музыкальное радио-шоу

Новости культуры:В этом шоу певица обсуждает любимую музыку со своим папой Патриком О’Коннеллом.

В условиях само-изоляции многие обращаются к досугу, за которым не нужно далеко идти, то есть доступному и в четырех стенах: просмотрам фильмов, чтению книг и прослушиванию музыки.

Последнее в ближайшее время можно будет делать в компании известной певицы Билли Айлиш, а также ее семьи.

Во время недавнего интервью в программе Apple Music она рассказала ведущему Зейну Лоу, что планирует запустить новое шоу, в котором будет обсуждать вместе со своим отцом Патриком О Коннеллом их любимые треки: "Мы с отцом годами делимся друг с другом своей музыкой. Он открыл для меня множество песен, ставших для меня любимыми. А я, в свою очередь, помогла ему узнать о композициях, которые он теперь просто обожает. Когда я предложила ему эту идею, он был очень взволнован. Он никогда не делал ничего подобного".

Всего планируется выпустить 6 эпизодов шоу, в котором можно будет услышать как всем известную музыку разных жанров, старую и новую, так и мало изученные треки. Первый эпизод радио-программы под названием "Отец и я" (Me&Dad) уже доступен для прослушивания в Apple Music. По словам Билли, самое веселье начнется ближе к последним сериям: "Лучшие эпизоды появятся позднее, потому что в первом мы приноравливаемся к формату, а затем уже осваиваемся. Мне кажется, поначалу мы слишком много болтали. Конечно, планировалось, что это буду только я и отец, но в одном из эпизодов своей любимой музыкой поделится мама, а еще появится мой брат Финнеас. Так что не то чтобы я променяла брата (большую часть своих композиций Билли записывает именно с ним — Ред.) на своего отца. Это только кажется".