"Было чудесно вернуться к воспоминаниям из прошлого": Коби Смолдерс перепела песню Робин Спарклз

Новости культуры:Удивительное музыкальное видео Смолдерс выложила на своей странице в Instagram.

В прошлый четверг Коби Смолдерс вновь ненадолго перевоплотилась в Робин Спарклз — сценическое альтер-эго своей героини Робин Щербатски из ситкома "Как я встретил вашу маму".

Аккомпанируя себе на фортепиано, актриса исполнила специальную "самоизоляционную" версию своего несостоявшегося хита "Давайте пойдем в торговый центр", который был переименован в "Давайте все останемся дома", причем под стать названию был переписан и текст песни.

Надеюсь, это позволит вам отвлечься от некоторых вещей — в моем случае именно так и произошло! Огромное спасибо Крэйгу Томасу и Картеру Бэйсу за обновленный текст. Также хочу сказать спасибо Брайану Киму, который помог при создании этой песни. Сначала он написал новую версию для фортепиано, а затем переписал ее, потому что изначальный вариант оказался слишком сложным для меня. Было чудесно вернуться к воспоминаниям из прошлого.

При помощи этого видео Смолдерс рассчитывает привлечь внимание общественности к благотворительным фондам Save the Children и Canada Helps, чьи ресурсы сейчас направлены на борьбу с коронавирусом.

Во втором сезоне "Как я встретил вашу маму" выяснилось, что в прошлом Робин пыталась сделать карьеру поп-звезды. Ее друзья даже отыскали в Интернете видео ее первой песни, которой и была "Давайте пойдем в торговый центр". Впоследствии шутки на тему музыкального прошлого Робин стали неотъемлемой частью сериала.