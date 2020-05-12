"Было чудесно вернуться к воспоминаниям из прошлого": Коби Смолдерс перепела песню Робин Спарклз

В прошлый четверг Коби Смолдерс вновь ненадолго перевоплотилась в Робин Спарклз — сценическое альтер-эго своей героини Робин Щербатски из ситкома "Как я встретил вашу маму".
Аккомпанируя себе на фортепиано, актриса исполнила специальную "самоизоляционную" версию своего несостоявшегося хита "Давайте пойдем в торговый центр", который был переименован в "Давайте все останемся дома", причем под стать названию был переписан и текст песни.
Надеюсь, это позволит вам отвлечься от некоторых вещей — в моем случае именно так и произошло! Огромное спасибо Крэйгу Томасу и Картеру Бэйсу за обновленный текст. Также хочу сказать спасибо Брайану Киму, который помог при создании этой песни. Сначала он написал новую версию для фортепиано, а затем переписал ее, потому что изначальный вариант оказался слишком сложным для меня. Было чудесно вернуться к воспоминаниям из прошлого.
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Welp. Here it is. I hope it takes your mind off some things. It certainly did for me! A huge thank you to Craig Thomas and Carter Bays for the new lyrics. And to Brian Kim, who helped compose many of our songs. He wrote this new piano version and then rewrote it when it was too challenging for me. It was a wonderful journey down memory lane. If you are able and willing please donate to the following charities. There are links in my Stories. @savethechildren @canadahelps @dailybreadTO Thank you to @20thcenfoxtv #himym #robinsparkles #letsallstayathome
При помощи этого видео Смолдерс рассчитывает привлечь внимание общественности к благотворительным фондам Save the Children и Canada Helps, чьи ресурсы сейчас направлены на борьбу с коронавирусом.
Во втором сезоне "Как я встретил вашу маму" выяснилось, что в прошлом Робин пыталась сделать карьеру поп-звезды. Ее друзья даже отыскали в Интернете видео ее первой песни, которой и была "Давайте пойдем в торговый центр". Впоследствии шутки на тему музыкального прошлого Робин стали неотъемлемой частью сериала.