Скачать
Вторник, 12.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Украине не планируют поднимать тарифы на электричество
В Украине не планируют поднимать тарифы на электричество
Криклий: Работаем над возобновлением работы пассажирского транспорта
Криклий: Работаем над возобновлением работы пассажирского транспорта
Футболисты Шахтера сдали тесты на коронавирус
Футболисты Шахтера сдали тесты на коронавирус
Найдены первые следы "европейских" Homo sapiens (Фото)
Найдены первые следы "европейских" Homo sapiens (Фото)

Pianoбой сыграет Queen во время онлайн-концерта памяти жертв СПИДа

Pianoбой сыграет Queen во время онлайн-концерта памяти жертв СПИДа
21:35 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: www.facebook.com

Новости культуры:Онлайн-концерт состоится 17 мая.

Солист проекта Pianoбой Дмитрий Шуров сыграет Queen во время онлайн-концерта памяти жертв СПИДа.

Трибьют-концерт состоится 17 мая - во Всемирный день памяти людей, умерших от СПИДа, начало в 20:00.

Трансляция будет доступна на странице организации "100% жизни".

"Спасательный круг": Alyona Alyona и KYIVSTONER выступили за бодипозитив (Видео)

"Главное - от СПИДа уже можно больше не умирать. Есть доступные лекарства и сервисы, которые позволяют жить на 100%. Тестируйся ВИЧ, знай свой статус и живи", - говорится в сообщении.

В 1992 году на стадионе Уэмбли в Лондоне состоялся концерт памяти Фредди Меркьюри и всех жертв СПИДа. Музыканта почтили десятки артистов на сцене и миллионы зрителей по всему миру. С того момента прошло уже почти 30 лет, и ВИЧ/СПИД продолжает распространяться.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Queen, Pianoboy, Дмитрий Шуров.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Государственные похороны": в сети состоялась премьера документалки Сергея Лозницы о смерти Сталина (Видео)
02 Нужно ли здоровому человеку носить защитную маску?
03 Шмыгаль прояснил, что будет с карантином после 22 мая
04 Холодный атмосферный фронт: в Украине прогнозируют град, шквалы и заморозки
05 "Какие глаза": Надя Дорофеева поразила поклонников (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Киеве открываются рынки: список
В Киеве открываются рынки: список
Шмыгаль: Меморандум с МВФ подпишут до конца мая
Шмыгаль: Меморандум с МВФ подпишут до конца мая
В &quot;Дию&quot; добавили автогражданку
В "Дию" добавили автогражданку
На планете зафиксировали участки убийственной жары с высокой влажностью
На планете зафиксировали участки убийственной жары с высокой влажностью
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь