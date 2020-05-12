Pianoбой сыграет Queen во время онлайн-концерта памяти жертв СПИДа

Новости культуры:Онлайн-концерт состоится 17 мая.

Солист проекта Pianoбой Дмитрий Шуров сыграет Queen во время онлайн-концерта памяти жертв СПИДа.

Трибьют-концерт состоится 17 мая - во Всемирный день памяти людей, умерших от СПИДа, начало в 20:00.

Трансляция будет доступна на странице организации "100% жизни".

"Главное - от СПИДа уже можно больше не умирать. Есть доступные лекарства и сервисы, которые позволяют жить на 100%. Тестируйся ВИЧ, знай свой статус и живи", - говорится в сообщении.

В 1992 году на стадионе Уэмбли в Лондоне состоялся концерт памяти Фредди Меркьюри и всех жертв СПИДа. Музыканта почтили десятки артистов на сцене и миллионы зрителей по всему миру. С того момента прошло уже почти 30 лет, и ВИЧ/СПИД продолжает распространяться.