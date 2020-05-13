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"Киця": Оля Цибульская и DZIDZIO презентовали совместный клип (Видео)

"Киця": Оля Цибульская и DZIDZIO презентовали совместный клип (Видео)
09:51 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости культуры:Это впервые за 3 года DZIDZIO и Оля Цибульская решились на такой дуэт.

Певцу DZIDZIO и Оле Цибульской уже давно приписывают роман, хотя оба артиста состоят в браке. Но эти слухи еще больше разгорелись в сети после презентации клипа к совместной песне "Киця".

До этого поклонники певцов охотно напевали их хит "жду. Чмок". А вот слухи о романе артисты отказываются комментировать, тем самым подогревая эти разговоры: то сын Оли Цибульской Нестор похож на DZIDZIO, то карантин знаменитости проводят под одной крышей.

Мы ничего не скрываем. Все и так давно знают. Каждый додумает как ему нравится, – отметил DZIDZIO. 

В то же время Оля Цибульская решила добавить: "Все в тексте. У Миши (настоящее имя DZIDZIO) есть моя любимая песня и я зашифровала в "Кице" строки из нее. Это наша общая маленькая фишка".

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По словам артистов, сначала клип к песне "Киця" они не планировали снимать. Идея для сюжета появилась после того, как смартфон DZIDZIO смонтировал кадры, которые он тайно снимал, когда Оля Цибульская об этом не догадывалась.

Ролик настолько понравился обоим, что артисты таки создали клип. В видео "Киця" они сыграли влюбленных, которые живут в элитной квартире. Оля Цибульская для съемок выбрала пикантные и стильные наряды, которые подчеркнули ее стройную фигуру.

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Знаменитости, Песни, Клипы, Новые клипы, DZIDZIO, Оля Цибульская, Киця, Песня Киця.
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