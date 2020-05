На "карантинный" лад: оперные певцы перепели известный хит Нины Симон (Видео)

Новости культуры:Вместе с профессиональными вокалистами спели и руководители театра.

Киевская опера (Киевский муниципальный театр оперы и балета для детей и юношества) представила кавер-версию хита Нины Симон Is not Got No / I Got Life в украиноязычной адаптации, которую осуществил солист группы Aviator Дмитрий Тодорюк.

В песне иронично освещаются популярные проблемы, связанные с условиями самоизоляции: вынужденное пребывание дома и невозможность встретиться с родными и друзьями, отсутствие вдохновения и мотивации, а также обучение онлайн.

Впрочем, Киевская опера продолжает свою кампанию под девизом "Карантин обязательно закончится. Все будет хорошо!", поэтому видео заряжает позитивом и призывает не терять ощущение счастья и свободы даже в нынешних условиях.

Артисты, которые привыкли к сценическим костюмам, фракам и вечерним платьям попробовали себя в новом амплуа джазовых исполнителей. Вместе с профессиональными вокалистами спели и руководители театра.