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На "карантинный" лад: оперные певцы перепели известный хит Нины Симон (Видео)

На "карантинный" лад: оперные певцы перепели известный хит Нины Симон (Видео)
21:10 Сегодня Телеграф glavcom.ua Фото: Скриншот

Новости культуры:Вместе с профессиональными вокалистами спели и руководители театра.

Киевская опера (Киевский муниципальный театр оперы и балета для детей и юношества) представила кавер-версию хита Нины Симон Is not Got No / I Got Life в украиноязычной адаптации, которую осуществил солист группы Aviator Дмитрий Тодорюк.

В песне иронично освещаются популярные проблемы, связанные с условиями самоизоляции: вынужденное пребывание дома и невозможность встретиться с родными и друзьями, отсутствие вдохновения и мотивации, а также обучение онлайн.

Впрочем, Киевская опера продолжает свою кампанию под девизом "Карантин обязательно закончится. Все будет хорошо!", поэтому видео заряжает позитивом и призывает не терять ощущение счастья и свободы даже в нынешних условиях.

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Артисты, которые привыкли к сценическим костюмам, фракам и вечерним платьям попробовали себя в новом амплуа джазовых исполнителей. Вместе с профессиональными вокалистами спели и руководители театра.

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Все по теме:

Карантин, Киевская опера, Нино Самон, Ain't Got No, Дмитрий Тодорюк.
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