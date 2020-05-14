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"Не ищите любовь, а отдавайте": Олег Винник презентовал новинку (Видео)

"Не ищите любовь, а отдавайте": Олег Винник презентовал новинку (Видео)
13:40 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: Instagram

Новости культуры:В новом клипе бродит по лабиринту артист бродит по лабиринту.

Украинский певец и покоритель женских сердец Олег Винник порадовал поклонниц клипом на песню "Безумная любовь". Артист долго интриговал "волчиц" тизерами и кадрами из ролика, и вот наконец можно насладиться полной версией видео.

Премьера видеоряда состоялась 14 мая на YouTube-канале исполнителя.

Режиссером ролика выступила Катя Царик, по задумке которой Винник бродит по лабиринту в поисках одной единственной. По пути его пытаются соблазнить разные девушки, но героя интересует только одна - заточенная в хрустальное сердце блондинка.

Режиссер отметила, что несмотря на то, что клип вышел достаточно ироничным, главная суть его заключается в том, что на пути к настоящей любви всегда встречаются трудности и перипетии.

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"В современном мире очень много амбиций, от которых, к сожалению, страдает любовь. Песня "Безумная Любовь" о наших чувствах и действиях. Часто забывая, что счастье находится внутри нас, и отправляясь на его поиски, мы начинаем творить безумные вещи. Мне бы хотелось, чтобы мы не искали любовь, а отдавали ее", - отмечает Олег Винник.

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Премьера, Клип, Певец, Трек, Украинский певец, Олег Винник.
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