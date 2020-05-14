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Фестиваля "Файне Місто" в 2020 году не будет: названа новая дата

Фестиваля "Файне Місто" в 2020 году не будет: названа новая дата
18:45 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: instagram

Новости культуры:Тернопольский музыкальный фестиваль "Файне Місто" перенесли на 2021 год.

Организаторы приняли решение из-за коронавируса перенести тернопольский музыкальный фестиваль "Файне Місто" на следующий год: мероприятие состоится 28 июля - 1 августа 2021 року. Об этом сообщается на странице мероприятия в Facebook.

"Еще ярче, еще мощнее и еще больше. Прекрасное "Місто-2021" продлится 5 дней. 5 незабываемых дней, ради которых нужно набраться терпения и подождать", - говорится в сообщении.

Билеты этого года будут действительны и в следующем году.

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Также на сайте fainemisto.com.ua уже доступны билеты на следующий год. Для желающих вернуть билет механизм возврата будет обнародован после отмены карантинных мероприятий в стране.

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Фестиваль, Дата, Файне Місто.
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