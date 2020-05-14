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В память о Фредди Меркьюри: группа Queen запустит благотворительный онлайн-концерт
Queen откроет онлайн-доступ к концерту памяти Фредди Меркьюри (Видео)

В память о Фредди Меркьюри: группа Queen запустит благотворительный онлайн-концерт

В память о Фредди Меркьюри: группа Queen запустит благотворительный онлайн-концерт
20:45 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: instagram

Новости культуры:Британская рок-группа Queen решил дать благотворительный онлайн-концерт в знак поддержки борьбы с коронавирусом - вырученные деньги отдадут медикам.

Группа Queen откроет онлайн-доступ к концерту памяти Фредди Меркьюри и жертв СПИДа, который состоялся в 1992 году, чтобы собрать деньги для Всемирной организации здравоохранения и ее усилий по борьбе с COVID-19.

Концерт будет транслироваться в прямом эфире на YouTube-канале группы 15 мая в 21:00 по киевскому времени и будет доступен для просмотра в течение следующих 48 часов.

Напомним, концерт Фредди Меркьюри состоялся на стадионе Уэмбли в Лондоне 20 апреля 1992 года, через несколько месяцев после того, как Меркьюри умер от осложнений из-за СПИДа. В шоу принимали участие члены группы Queen - Брайан Мэй, Роджер Тейлор и Джон Дикон - сыгравшие множество классических композиций Queen и других песен с такими артистами, как Дэвид Боуи, Роберт Плант, Джеймс Хэтфилд, Джордж Майкл, Элтон Джон, Лайза Миннелли и др. В шоу также участвовали Metallica, U2, Def Leppard, Guns N 'Roses и Spinal Tap.

Pianoбой сыграет Queen во время онлайн-концерта памяти жертв СПИДа

Прибыль от концерта помогла запустить Mercury Phoenix Trust, который пожертвовал более 17 миллионов фунтов стерлингов (около 20 миллионов долларов) на многочисленные проекты в 57 странах для оказания помощи в борьбе со СПИДом.

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Все по теме:

Концерт, Queen, СПИД, Онлайн, Трансляция, Фредди Меркьюри, Коронавирус.
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