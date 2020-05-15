Грета Тунберг стала провидицей в новом клипе Pearl Jam (Видео)

Новости культуры:Эко-активистка появилась в новом клипе американской рок-группы Pearl Jam.

В анимационном видео на композицию Retrograde показана опасность изменения климата. Клип снят австралийским кинорежиссером, обладателем премии Эмми Джошем Уэйкли, сообщает Variety.

Шведская эко-активистка Грета Тунберг появляется в клипе в образе провидицы, рассказывающей о страшных последствиях бездействия. На протяжении всего видео активистка наблюдает гигантские волны, которые накрывают такие мировые достопримечательности как Лондонский мост, небоскребы Манхэттена и Эйфелеву башню.

По словам режиссера, клип создан для того, чтобы "представить себе будущее, а затем попытаться изменить его".

Он также рассказал, что клип планировали снимать "вживую", но пандемия сделала эту идею невозможной. В результате клип был создан частично с помощью анимации, частично — с помощью технологии захвата движения.

Уэйкли добавил, что Тунберг была "единственным человеком", которого он мог себе представить в роли провидицы. С ее разрешения Уэйкли использовал множество существующих видеороликов активистки. "Ей никогда не приходилось сниматься в кадре, но она дала те эмоции, которые я искал", — рассказал он.