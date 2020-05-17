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Финал Евровидения-2020: участники онлайн-шоу совместно исполнили песню Love Shin A Light (Видео)

Финал Евровидения-2020: участники онлайн-шоу совместно исполнили песню Love Shin A Light (Видео)
08:54 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости культуры:В субботу, 16 мая, вместо традиционного песенного конкурса "Евровидение-2020", который в этом году должен был состояться в Роттердаме, прошел финал онлайн-концерта Europe Shine A Light.

Во время эфира организаторы познакомили зрителей с участниками, которые должны были в этом году представлять свои страны в Роттердаме. В конце онлайн-концерта они вместе исполнили легендарную композицию Love Shine a Light.

Песня Love Shine a Light звучала на Евровидении в 1977 году. Тогда она принесла победу представителям Великобритании – рок-группе Katrina and the Waves. В сложное для всей планеты время, участники конкурса 2020 года объединились и вместе спели знаменитый хит.

Музыканты из разных стран, которые в этом году должны были выступать на сцене в Роттердаме, вынуждены оставаться дома, ведь коварная коронавирусная болезнь не позволила провести конкурс в этом году. Однако это не мешает исполнителям делиться своей музыкой и поднимать настроение миллионам людей, которые находятся на самоизоляции. 

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Каждый из участников Евровидения-2020 исполнил хит Love Shine a Light у себя дома. Организаторы альтернативного шоу показали на экране всех певцов и группы, которые должны были бороться за победу на сцене Роттердама. Кого-то из них мы увидим в следующем году, а кто расстанется с мечтой представлять свою страну на Евровидении.

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Все по теме:

Евровидение, Песни, Евровидение 2020, Евровидение Europe Shine a Light, Финал Евровидения-2020, Love Shin A Light.
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