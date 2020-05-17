Украинские артисты поддержали ЛГБТ-сообщество (Видео)

Новости культуры:Впервые украинские музыканты объединились вокруг идей толерантности и принятия.

Alina Pash, Сергей Бабкин, Latexfauna, KRUTЬ, Gurt [O], YUKO, Constantine и инди-музыканты записали совместный манифест толерантности "Різні.Рівні", который призван доказать: все разные, все равные.

15 звезд объединились, чтобы через музыку донести украинцам важную мысль: мы все равны независимо от гендерной идентичности и сексуальной ориентации.

Отмечается, что каждый может стать частью проекта и поддержать ЛГБТ-сообщество. Чтобы это сделать, будет достаточно перейти на сайт www.riznirivni.com.ua и буквально поднять руку и присоединиться к карте толерантных.

С помощью виртуальной студии звукозаписи сайт предоставляет возможность спеть вместе со звездами. В конце песни, когда поет хор, у слушателя будет 10 секунд, чтобы высказать свои слова поддержки, выразить позицию или заявить о толерантности.