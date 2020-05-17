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Они возвращаются: впервые с 2017 года Hurts представил новый сингл

Они возвращаются: впервые с 2017 года Hurts представил новый сингл
20:37 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: instagram

Новости культуры:Британский поп-дуэт Hurts возобновил творчество и записал сингл под названием "Voices".

Британский дуэт Hurts презентовал новую песню Voices, ставшую их первой новинкой с 2017 года.

"Это песня об изоляции, отчаянии и мании. Но в то же время она о воле, желании бороться и силе мысли. Песня была написана в разгар личного кризиса, а выходит в период, когда весь мир переживает непростые времена. Надеюсь, эта песня поможет обрести надежду и ощутить катарсис всем тем, кто сейчас сражается с собственными демонами", - рассказал вокалист Тео Хатчкрафт.

Напомним, Хатчкрафт вместе со своим напарником Адамом Андерсоном основали Hurts в 2009 году.

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Сейчас у коллектива четыре лонгплея, последний из которых - Desire - вышел в сентябре 2017 года.

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Hurts, Песня, Voices.
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