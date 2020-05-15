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Moby выпустил социальный альбом "All Visible Objects": аудио

Moby выпустил социальный альбом "All Visible Objects": аудио
21:09 Сегодня Телеграф www.unian.net Фото: instagram

Новости культуры:Музыкант Moby представил новый альбом "All Visible Objects".

Американский исполнитель Moby представил новый музыкальный альбом, который называется "All Visible Objects".

Это уже 17-я пластинка в дискографии музыканта. В нее вошли 11 треков, в том числе два, которые были представлены ранее - "Power Is Taken" и "Too Much Change".

Критики отмечают возвращение Moby к танцевальной электронике девяностых. При этом тексты поднимают темы защиты животных, прав человека и даже политики Дональда Трампа.

Все деньги, которые будут получены от прослушиваний, пойдут на благотворительность в несколько организаций, в числе которых те, кто борется за спасение природы и животных, а также гражданскую свободу людей.

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Название "All Visible Objects" является отсылкой к политическому движению "The Indivisible Project", которое направлено на борьбу за демократические права и против политики президента США Дональда Трампа.

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Альбом, Moby, All Visible Objects.
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