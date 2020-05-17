Скачать
Воскресенье, 17.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Главные события недели: смягчение карантина, "банковский закон", переговоры Саакашвили и Ермака с послами G7
Главные события недели
Обстрелы возле Песок: на Донбассе ранен еще один украинский военный
Обстрелы возле Песок: на Донбассе ранен еще один украинский военный
Промоутер Усика отреагировал на вызов борца Грицая
Промоутер Усика отреагировал на вызов борца Грицая
Резюме 10-летней давности Меган Маркл появилось в сети: всплыло все
Резюме 10-летней давности Меган Маркл появилось в сети: всплыло все

"Вспомни меня": украинка спела с итальянский исполнителем Оливером Альфонсо (Видео)

"Вспомни меня": украинка спела с итальянский исполнителем Оливером Альфонсо (Видео)
22:24 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости культуры:Оливер Альфонсо презентовал новую видеоработу с украинской исполнительницей Дарьей Бурнос - клип на песню Ricordami ("Вспомни меня").

Итальянский певец Оливер Альфонсо презентовал новую видеоработу с украинской исполнительницей Дарьей Бурнос - клип на песню Ricordami ("Вспомни меня").

Песня входит в альбом Альфонсо Оливера "Гордый итальянец" (Un italiano fiero), который вышел 17 мая на всех музыкальных платформах.

Идея песни родилась еще в 2018 году. Композиция посвящалась близкому другу Оливера, который после 7-летних отношений расстался со своей возлюбленной. "Он тогда очень скучал. И я, как его друг, сопереживал с ним таким образом", - пояснил итальянец.

Альфонсо Оливер объяснил, что этой песней хотел обратиться ко всем парам, которые по разным причинам завершили свои отношения.

"Я по своему опыту знаю, что такое боль по потерянной любви. Но, как поется в песне, "скоро все изменится, кто-то новый в жизнь придет, и в сердце воспоминания останутся", - подчеркнул итальянец.

Украинские артисты поддержали ЛГБТ-сообщество (Видео)

Он также рассказал, как на работу над клипом повлияла пандемия COVID-19. "Карантин, конечно, выбил нас из колеи. Наш режиссер, Алекс Сторожук, составил сценарий, и впоследствии ему пришлось полностью его переписать, адаптируясь к новым правилам в мире", - отметил певец.

Однако заверил, что несмотря на волнение, вызванное новыми обстоятельствами, конечный результат очень порадовал его и Дарью Бурнос. Ведь в видео удалось передать искренние эмоции.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Клип, Песня, Олівер Альфонсо, Ricordami, Гордый итальянец, Дарья Бурнос, Вспомни меня.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Богдан прокомментировал идею об участии в выборах мэра Киева
02 Самые красивые шпионки в истории (Фото)
03 Какая крупа самая полезная для сердца и сосудов
04 Рай для нудистов: на каких курортах можно позагорать абсолютно голыми (Фото)
05 Каков Ваш любимый цвет, такой и характер
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 17 мая
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 17 мая
НБУ: Получить наличные из касс торговых предприятий стало проще
НБУ: Получить наличные из касс торговых предприятий стало проще
Смерть экс-посла Китая в Украине: названа предварительная причина
Смерть экс-посла Китая в Украине: названа предварительная причина
США запустили на орбиту беспилотный шаттл: большая часть экспериментов засекречена (Видео)
США запустили на орбиту беспилотный шаттл: большая часть экспериментов засекречена (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь