"Вспомни меня": украинка спела с итальянский исполнителем Оливером Альфонсо (Видео)

Новости культуры:Оливер Альфонсо презентовал новую видеоработу с украинской исполнительницей Дарьей Бурнос - клип на песню Ricordami ("Вспомни меня").

Итальянский певец Оливер Альфонсо презентовал новую видеоработу с украинской исполнительницей Дарьей Бурнос - клип на песню Ricordami ("Вспомни меня").

Песня входит в альбом Альфонсо Оливера "Гордый итальянец" (Un italiano fiero), который вышел 17 мая на всех музыкальных платформах.

Идея песни родилась еще в 2018 году. Композиция посвящалась близкому другу Оливера, который после 7-летних отношений расстался со своей возлюбленной. "Он тогда очень скучал. И я, как его друг, сопереживал с ним таким образом", - пояснил итальянец.

Альфонсо Оливер объяснил, что этой песней хотел обратиться ко всем парам, которые по разным причинам завершили свои отношения.

"Я по своему опыту знаю, что такое боль по потерянной любви. Но, как поется в песне, "скоро все изменится, кто-то новый в жизнь придет, и в сердце воспоминания останутся", - подчеркнул итальянец.

Он также рассказал, как на работу над клипом повлияла пандемия COVID-19. "Карантин, конечно, выбил нас из колеи. Наш режиссер, Алекс Сторожук, составил сценарий, и впоследствии ему пришлось полностью его переписать, адаптируясь к новым правилам в мире", - отметил певец.

Однако заверил, что несмотря на волнение, вызванное новыми обстоятельствами, конечный результат очень порадовал его и Дарью Бурнос. Ведь в видео удалось передать искренние эмоции.