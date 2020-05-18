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Песня группы ABBA признана лучшей в истории Евровидения (Видео)

Песня группы ABBA признана лучшей в истории Евровидения (Видео)
08:17 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: twitter.com

Новости культуры:Песня шведской группы ABBA Waterloo признана лучшей композицией в истории международного песенного конкурса "Евровидение".

Во время финального онлайн-концерта Евровидения 2020 телезрители назвали песню ABBA лучшей за всю историю конкурса.

Об этом сообщает ВВС.

Шведский квартет выиграл Евровидение в 1974 году в Брайтоне. Их песня "Waterloo" возглавляла хит-парады в Великобритании. Во всем мире было продано более шести миллионов копий. 

Напомним: 18 марта Европейский вещательный союз принял решение отменить проведение конкурса в Роттердаме, намеченного на май 2020 года, из-за угрозы распространения коронавируса. 17 мая Европейский союз вещателей (EBU) договорился с представителями Нидерландов, что в 2021 году конкурс Евровидение 2021 пройдет в Роттердаме на Ahoy Arena.

Финал Евровидения-2020: участники онлайн-шоу совместно исполнили песню Love Shin A Light (Видео)

Также было принято решение, что в 2021 году участники не смогут участвовать с теми песнями, которые собирались представлять в этом году.

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Все по теме:

АББА, Музыка, Евровидение, Песни, Группа Abba, Евровидение 2020, История Евровидения, Песни группы ABBA.
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