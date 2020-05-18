Песня группы ABBA признана лучшей в истории Евровидения (Видео)

Новости культуры:Песня шведской группы ABBA Waterloo признана лучшей композицией в истории международного песенного конкурса "Евровидение".

Во время финального онлайн-концерта Евровидения 2020 телезрители назвали песню ABBA лучшей за всю историю конкурса.

Об этом сообщает ВВС.

Шведский квартет выиграл Евровидение в 1974 году в Брайтоне. Их песня "Waterloo" возглавляла хит-парады в Великобритании. Во всем мире было продано более шести миллионов копий.

Напомним: 18 марта Европейский вещательный союз принял решение отменить проведение конкурса в Роттердаме, намеченного на май 2020 года, из-за угрозы распространения коронавируса. 17 мая Европейский союз вещателей (EBU) договорился с представителями Нидерландов, что в 2021 году конкурс Евровидение 2021 пройдет в Роттердаме на Ahoy Arena.

Также было принято решение, что в 2021 году участники не смогут участвовать с теми песнями, которые собирались представлять в этом году.