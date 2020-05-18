"Хамерман знищує віруси" готовит новый альбом

Новости культуры:Участники эпатажной группы поделились информацией о новом фортепианном альбоме.

Украинская группа "Хамерман знищує віруси" анонсировала выход первого в своей дискографии фортепианного альбома.

Об этом Владимир Пахолюк и Альберт Цукренко рассказали во время воскресного стрима на своем Youtube-канале.

В альбом Ctrl+Alt+Del войдут 9 песен, исполненных под аккомпанемент виртуозной пианистки Александры Морозовой. Отдельно синглом выйдет ранее нигде не издававшаяся песня "Лакшери сегмент".

Точной даты выхода пластинки музыканты, впрочем, не назвали. Однако отметили, что он выйдет на всех стриминговых сервисах уже в ближайшие недели.

Напомним, что на этот год у ХЗВ намечен также выход полноформатного альбома "Кря", презентацию которого пришлось перенести из-за карантина в связи с эпидемией коронавируса.