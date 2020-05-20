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"Не паникуйте": Элис Купер подбодряет фанов новым клипом (Видео)

"Не паникуйте": Элис Купер подбодряет фанов новым клипом (Видео)
22:45 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: twitter

Новости культуры:Американский рок-певец порадовал поклонников новой видеоработой.

Американский рок-певец Элис Купер (Alice Cooper) выпустил клип на новую песню Don’t Give Up, которая посвящена борьбе с Covid-19.

Видео начинается с монолога Купера и включает видео фанатов, играющих на инструментах. В ролик, созданный удаленно Бобом Эзрином, вошли более 20 тыс. фан-видео.

"Посмотрите, у вас 7 миллиардов братьев и сестер в одной лодке, так что не паникуйте. Мы способны выжить и продолжать, и продолжать. Мы не хрупкие, и мы уверены, что не сломаемся", - отмечает Купер.

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Песня Don't Give Up войдет в новый альбом музыканта, релиз которого запланирован на 14 августа.

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Все по теме:

Музыка, Клип, Песня, Трек, Элис Купер, Alice Cooper.
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