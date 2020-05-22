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"Together": Sia представила саундтрек к новому фильму "Music" (Видео)

"Together": Sia представила саундтрек к новому фильму "Music" (Видео)
19:00 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: instagram

Новости культуры:Композиция пополнит будущий альбом исполнительницы, а также станет саундтреком к ленте "Музыка" (Music), который срежиссировала сама Sia.

Ранее австралийская певица Sia презентовала песню Saved My Life, написанную в соавторстве с Дуа Липой, а сейчас выпустила клип на новый сингл Together.

Режиссером музыкального видео выступила сама певица.

Песня появится в ее грядущем альбоме, а также войдет в саундтрек фильма Music - режиссерского дебюта Sia, в котором снялись Кейт Хадсон, Лесли Одом-мл. и танцовщица Мэдди Зиглер.

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Картина расскажет о девушке по имени Зу (Кейт Хадсон), которая недавно поборола алкогольную зависимость. Зу собирается начать жизнь с чистого листа, но ей приходится стать опекуном сводной сестры по имени Мюзик (Мэдди Зиглер) с расстройством аутистического спектра. Лента выйдет в сентябре 2020 года.

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Саундтрек, Сиа, Together.
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